Massalikul Jinaan : Une prière du vendredi aux allures de Magal à Dakar.

De loin, les haut-parleurs laissaient échapper des versets du Saint Coran. Depuis les deux voies de Niary Tally, tout le monde se presse à la mosquée Massalikul Jinaan, qui ne désemplit pas. Plusieurs milliers de fidèles ont pris part, ce vendredi, à la prière musulmane hebdomadaire, dans la plus grande mosquée de la confrérie mouride de Dakar.



Une prière qui a eu lieu en présence de Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des mourides, en séjour à Dakar, une première depuis trois ans. La dernière fois qu'il avait participé à la prière du vendredi à la mosquée Massalikoul Jinaan remonte au 27 septembre 2019, à l'occasion de l’inauguration du lieu de culte.



D’ailleurs, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, nous apprend-on, avaient « prédit sa venue dans la capitale sénégalaise à travers Serigne Mountakha », l’actuel Khalife général des mourides.



Aujourd’hui encore, une foule de fidèles s'est formée avant même l’heure de la prière aux abords du lieu de culte, certains se prenant en selfie avant l’appel du muezzin. Sur l’esplanade ou à l'intérieur de la grande mosquée, ils se sont donné corps et âme pour participer à la prière. Beaucoup disent avoir parcouru les quelques kilomètres qui les séparent de Colobane, où est nichée la mosquée.



À pied ou étouffant dans des voitures surchargées, ils ont tenu un long trajet dans les embouteillages pour se rapprocher de la mosquée et prier derrière le Khalife général des mourides. Et, on a frisé l'émeute à l'apparition de Serigne Mountakha Mbacké, après la prière du vendredi.



Sous des tentes en face de l’entrée principale de la mosquée, des repas ont été servis aux fidèles. Les membres du Dahira Khidmatoul Khadim ont par moment partagé le traditionnel « berndel », repas servi sur des barquettes accompagné d’une tasse de café Touba.