Marcher de Tamba à Dakar / Aboubacar Kouyaté réalise son rêve : Il a rencontré le chef de l'État...

Qui l'eût cru? À force de croire en son rêve, il finit tôt ou tard par se réaliser. Le jeune Aboubacar Kouyaté a eu un rêve, celui de voir le chef de l'État Macky Sall. "Pour voir un grand homme, il faut faire quelque chose de très grand" avait-il confié. Cette grande chose c'est de marcher de Tamba à Dakar, soit 492 km pour voir son idole, le Président de la République, M. Macky Sall.



Parti de Tambacounda le 4 Juillet 2019 et après 17 jours de marche, le jeune Kouyaté est arrivé devant les grille du palais de la République. Trois jours plus tard, le chef de l'État le recevra au palais. Ce dernier l'a en effet reçu ce 25 juillet 2019 aux environs de 20 heures. Après un audience qui s'est tenue en présence de responsables politiques de la région tels le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba et M. Mamadou Kassé, DG de la SN HLM, facilitateur dans cette affaire. Le chef de l'État lui a remis une enveloppe financière et l’assurance de faire financer son projet de construction d'une boulangerie, via la DER, qui sera installée à Kédougou. À sa sortie d’audience il s'est confié à Dakaractu, qu'il remercie très vivement...