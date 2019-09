Marché liberté 6: les commerçants s’impliquent dans la rénovation et l’assainissement de l’espace commercial

Depuis le lancement du programme Sénégal propre, les autorités étatiques se sont engagées dans des actions d’envergure dans le but de mieux assainir les marchés de la capitale sénégalaise. Dans cette dynamique et pour accompagner l’action gouvernementale les acteurs concernés notamment les commerçants s’impliquent pour contribuer à l’essor. Une visite au marché liberté 6 a permis de constater de visu l’effort participatif des marchands. Sur place, les acteurs sont bien organisés et y assurent la prise en charge de beaucoup choses. D’abord sur la gestion des latrines, les commerçants ont coalisé leur force pour assurer par leurs propres moyens, la construction des toilettes du marché. Avec des cotisations occasionnelles, ils garantissent, également, l’assainissement des lieux. Dans un élan de moderniser l’espace commercial, des réfections sont, actuellement, en cours au niveau du marché liberté 6. Elles touchent, principalement, la toiture dudit marché. Autres actions entamées par ces derniers sont liées à l’hygiène. Les marchands recensent quotidiennement leurs déchets afin d’en faciliter la collecte à l’UCG. Ils se sont, par ailleurs, interdits toute nuisance sonore, du fait de la proximité du marché vis vis d’un établissement scolaire à laquelle ils sont contigus et versent une subvention d’environ 300.000 frs chaque année à celle-ci avec des cadeaux en nature (cahiers et autres fournitures) renseigne un acteur qui a voulu garder l’anonymat. En sommes, tout cela informe sur la volonté manifeste des commerçants à contribuer activement au programme Sénégal propre. Ils sont au premier plan des concernés par cette campagne d’où la nécessité de s’imprégner renseignent-ils.