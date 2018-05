Marche du mouvement « Rassure » pour la libération de Khalifa Sall : Aïssatou Fall promet un rassemblement tous les vendredis

Les partisans de Khalifa Sall promettent un rassemblement tout les vendredis jusqu’à la libération de Khalifa Sall et de Barthélémy Dias. Lors de la marche organisée par le mouvement Rassure, Aïssatou Fall, présidente des femmes socialistes du département de Dakar, a renouvelé sa confiance au Maire de Dakar en ces termes : « nous serons toujours avec vous pour libérer Khalifa Sall et Barthélémy, car leur place n’est pas en prison. Il faut faire bouger le pays pour obtenir gain de cause... »