Marche de sensibilisation sur l’AVC: « Les AVC sont les maladies qui tuent le plus en service de neurologie au Sénégal… »(DR Bakhoum)

Une pathologie qui est de plus en plus fréquente au sénégal, les accidents vasculaires cérébraux font partie des maladies qui tuent le plus en service de neurologie selon les propos de Dr Bakhoum, spécialiste en neurologie. Ainsi en ce 29 octobre, journée dédiée à la maladie à l’échelle internationale, l’association sénégalaise de soutien aux patients des familles victimes d’Avc pour marquer cet événement a effectué une randonnée pédestre suivie d’un exposé avec comme thème le rôle de la société chez un patient victime d’AVC.



Une occasion saisie par les spécialistes de cette maladie pour sensibiliser sur les facteurs de risque, mais aussi les signes alertes de l’Avc qui sont souvent confondus par certains sénégalais pour des anomalies causées par des djinns ou même une manifestation d’un corps possédé par des esprits.