Marché de Médina Baye / Mohamed Ndiaye Rahma : « Nous allons nous réunir après le Gamouwatt pour des éclairages sur l'acquisition et les conditions de financement du marché »

Le promoteur du marché de Médina Baye, Mohamed Ndiaye Rahma, a reçu la visite ce week-end du Khalife général de Médina Baye accompagné de l'imam de la grande mosquée, du porte-parole de la cité de Mawlana Cheikh Al Islam, des autres fils et petits-fils de Baye Niass, etc...



Après une visite guidée au sein dudit marché, Mohamed Ndiaye Rahma a donné rendez-vous à l'opinion après le gamouwatt pour donner les détails sur l'acquisition et les conditions de financement du marché.



M. Ndiaye a par ailleurs mentionné dans son discours l'apport (subvention) du président Macky Sall pour la réalisation de ce joyau de plus de 1.000 cantines.



Il a enfin remercié le Khalife et toute la famille de Mawlana Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass pour la confiance et la patience.



À noter que le gamouwatt sera célébré lundi à Médina Baye...