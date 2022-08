Marché au poisson de Kaolack : Les mareyeurs observent 72 heures de grève à partir du mercredi 31 août.

Le poisson sera introuvable à partir du mercredi 31août à Kaolack. En effet, les mareyeurs ont décidé d'observer 3 jours de grève pour fustiger l'état actuel dudit marché.



Réunis autour d'un collectif, ils disent avoir fait des démarches et adressé des correspondances aux autorités dont le préfet et le maire, en vain.



Ils dénoncent ainsi les problèmes de sécurité, le manque d'eau, l'absence d'une fabrique de glace. Non sans oublier l'impraticabilité des routes au sein du marché.



Pour ce faire, ils ont annoncé ce matin l'arrêt immédiat des activités du mercredi au vendredi et invitent les kaolackois à aller se ravitailler demain mardi avant la date échue. Pour rappel, le marché au poisson de Kaolack collecte par mois une recette de 10 millions, selon les mareyeurs...