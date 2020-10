Maouloud 2020 : Médinatoul Abdoukhadre Dieylani célèbre la naissance du prophète le 04 novembre prochain.

La famille de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo prépare activement la célébration de la naissance du prophète. Ce matin, le fils aîné du défunt Khalife de Sagne Bambara, Cheikh Ibrahima Diallo, son frère Cheikh Alpha Hama Diallo et leurs disciples ont rallié le lieu où sera célébré cette année le Mawlid communément appelé " Médinatoul Abdoukhadre Dieylani" afin de procéder au désherbage et au toilettage. Une occasion pour ces derniers de revenir sur la quintessence du Gamou et les dispositions qui ont été prises pour accueillir les fidèles talibés en cette période de Covid-19...