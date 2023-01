Manque d'eau au nouveau lycée de Kaolack: Les élèves décrètent un mot d’ordre de 72 heures et interpellent le président du Conseil départemental.

Au nouveau lycée de Kaolack, les cours ont vaqué ce matin. Pour cause, les élèves ont décidé de décréter 72 heures de grève pour s'insurger contre le manque d'eau qui fait rage dans cet établissement.

D'après eux, depuis bientôt 1 an, l'eau ne coule plus dans les robinets et en plus rien a été fait au niveau de leur administration pour décanter la situation. Au contraire, elle renvoie la balle aux services du Conseil départemental de Kaolack. Du coup, une facture de 1.250.000 FCFA reste à être payée.

Ce matin, les potaches haussent le ton en décrétant un mot d’ordre de 72 heures de grève renouvelables. Dans la même veine, ils ont interpellé leur administration et le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune (la prise en charge des besoins des lycées entre dans ses compétences), à réagir dans les meilleurs délais pour décanter la situation. L'insécurité et la vétusté des blocs sanitaires du lycée ont été également fustigées...