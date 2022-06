Manifestations tous azimuts / L'Unacois Yeessal avertit la classe politique : « Il est hors de question que les politiciens continuent... »

Le secrétaire général de l'union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yeessal), Alla Dieng, a vivement alerté l'opinion nationale suite aux récentes manifestations politiques qui ont parfois eu des impacts dévastateurs sur leurs activités économiques.



En conférence de presse ce jeudi, au niveau de leur siège social sis à Dieuppeul 3, pour évoquer entre autres la hausse des prix des denrées, il a déploré les nombreuses scènes de violence, notamment en cette période électorale. «



Concernant les prochaines législatives, nous rappelons aux politiciens, de quelque bord qu'ils puissent être, qu'il est hors de question qu'ils mettent sous leur joug ce Sénégal que nous partageons tous. »



Au moment où la scène politique sénégalaise est en pleine ébullition, avec une tension à son comble, Alla Dieng de rappeler : « Ils (les politiciens) constituent tous, pouvoir et opposition réunis, moins de 5 % du collège électoral sénégalais... Ce pays ne leur appartient pas ! »



Poursuivant sa mise en garde, il prend l'opinion à témoin en précisant : « Ils seront tous responsables de tout ce qui adviendra... Il est hors de question que les politiciens continuent de nous tenir en haleine, de nous mettre en bride », lance-t-il en direction des acteurs politiques.



Une mise en garde qui intervient à la veille de la grande manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) prévue ce vendredi 17 juin, par l'opposition sénégalaise. Une opposition prête à en découdre, malgré l'interdiction dudit meeting de protestation par le préfet de Dakar.



D'ailleurs, le secrétaire général de l'Unacois Yeessal qui a rejeté toute coloration politique, précisément une quelconque appartenance à la mouvance présidentielle, a insisté sur le fait que : « Le message que l’Unacois Yeessal a délivré n'est adressé ni à l’opposition ni au pouvoir, mais à l’opinion… Le jour où l’État va s’affaiblir, c’est les citoyens qui vont en subir les conséquences. »



Cependant, Alla Dieng, en présence du président de l’Unacois Yeessal, Cheikh Cissé, n’a pas manqué de déclarer que « L’État doit rester fort ! Les institutions doivent être fortes, sinon c’est la déchéance et la décadence de la nation… L’Unacois Yeessal n’est pas avec le président, ni contre le président. L’Unacois Yeessal n’est ni contre l’opposition ni avec l’opposition », s’est-il défendu…