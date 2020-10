Manifestation : Des jeunes de Keur Moussa à Sébikotane dénoncent l’accaparement de leurs terres par la famille Filfili.

Des jeunes de Keur Moussa, Ndoyène 1 et 2, Souloffe, Birdiam et Sébikotane, en collaboration avec la plateforme multi lutte dénommée « Doyna », ont manifesté ce samedi à la Place de la Nation, pour dénoncer « l’escroquerie foncière » qui les oppose à la famille Filfili. Les habitants de 6 villages ont lancé leur cri du cœur, déversant ainsi leur bile, tout en hurlant leur désespoir à travers des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Laissez nos terres», «Stop Filfili» «Filfili dégage», entre autres slogans. Les contestataires ont sollicité le soutien de l’État et des membres de la Société civile.