Manif réprimée des enseignants de Ziguinchor : Le Pds manifeste son soutien

Le Parti Démocratique Sénégalais apporte son soutien total et sans réserve aux enseignants de Ziguinchor dont leur manifestation a été sauvagement réprimée par le régime et dénonce l’utilisation de la violence pour s’opposer à l’exercice pacifique d’un droit reconnu et garanti par la Constitution. Dans la même veine, le parti libéral proclame solennellement que, de concert avec l’opposition patriotique, il a la ferme intention d’exercer ses droits constitutionnels pour manifester pacifiquement contre toutes les dérives autoritaires du régime de Macky SALL qui est prêt à embraser le pays pour s’assurer un improbable second mandat. Il a appelé les sénégalais et les sénégalaises à venir nombreux le 19 avril 2018 à la Place Soweto devant l’Assemblée Nationale pour exprimer leur droit de choisir librement leurs candidats à l’élection présidentielle et s’opposer aux tripatouillages de la Constitution.