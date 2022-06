Mandat de dépôt du député Cheikh Abdou Bara Dolly : ses avocats dénoncent une violation et une illégalité de la procédure.

Selon un de ses conseils, Me Ibrahima Diaw, il y a une violation de la loi parce que Cheikh Abdou Bara Dolly est un député et la loi dit qu'il ne peut être arrêté que dans le cadre d'une procédure de flagrant délit. "Aujourd'hui, en le mettant sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction, nous constatons qu'il y a une violation de la loi", a laissé entendre la robe noire.



Il ajoute que même si Cheikh Abdou Bara Dolly devait comparaître, cela doit être devant une juridiction de flagrant délit. "Nous estimons qu'il y a un détournement de procédure. S'il doit être jugé, cela doit être fait par le juge des flagrants délits. Mais aujourd’hui ouvrir une information judiciaire contre un député sans avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale est une violation", regrette-t-il.



Il attire l'attention des autorités et des populations sur la violation de la procédure dans cette affaire en précisant que même si une personne doit être jugée, elle doit l'être conformément à la loi.



Pour rappel, après sa sortie lors de la manifestation de l’opposition de ce mercredi 08 juin contre le Président Macky Sall, le député avait reçu sa convocation des mains des éléments du Commissaire Aly Kandé de la cybercriminalité. Refusant de la prendre, il a quand même consenti à les suivre à la Direction Générale de la Police...