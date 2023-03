Mame Mbaye Niang devant le juge: « Je demande simplement à l’accusateur de me montrer le rapport… »

Le ministre du tourisme qui accuse Ousmane Sonko de diffamation, vient de faire sa déclaration devant le juge après la reprise du procès. « Je suis venu ici parce que je respecte la justice et je crois aux institutions » , a martelé Mame Mbaye Niang.



D’après le ministre, la personne qui l’a accusé doit donner les preuves qu’il faut pour donner du crédit à ses accusations. Par ailleurs, Mame Mbaye Niang, de préciser que c’est la 3ème fois qu’il vient répondre au procès sans tambours ni trompettes. « On m'a demandé de suivre un itinéraire et je l'ai fait pour arriver au tribunal. Je lui demande tout simplement de produire le rapport » réplique le ministre qui faisait face au juge.



Pour le moment, le leader de Pastef est en consultation car estimant que les forces de l’ordre l’ont malmené avant qu’il ne mette les pieds au tribunal de Dakar.