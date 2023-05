Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko : « Un candidat à la présidentielle doit avoir de la prestance, dire la vérité et ne doit pas appeler à l’insurrection »

Le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang s’est adressé à Ousmane Sonko. Face à la presse, « qu’il sache qu’il m’a causé du tort au plus haut niveau. Il avait dit qu’il avait une famille, qu’il sache que moi aussi j’en ai une. Il a persécuté ma famille. Avec cette condamnation, il m’a blanchi à la face du monde.



Un candidat à la présidentielle doit avoir de la prestance, de la responsabilité et surtout dire la vérité. Il ne doit pas appeler à l'insurrection. A cause de ses accusations fallacieuses, deux personnes sont décédées… C’est lui qui a amené le débat de religion et ethniciste et régionaliste dans l’arène politique … » regrette Mame Mbaye Niang.