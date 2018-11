Mame Marième Babou / Thérèse Faye : la paix des braves

On avait connu la rivalité très exacerbée entre Mame Marième Babou Thiam et Thérèse Faye, la patronne de la Coordination des jeunesses apéristes. Les deux femmes ont, lors de l’Assemblée générale des jeunes de Benno Bokk Yakaar en perspective de leur convention nationale d’investiture du président Macky Sall, semble t-il laissé ce problème derrière elles. L’initiative est venue de Mame Marième Babou sous l’impulsion du Coordinateur de Bby Zator Mbaye. En effet après avoir pris la parole pour magnifier les travaux des différentes commissions, elle a tenu aussi à féliciter les différents coordinateurs adjoints dont Thérèse Faye. Cette dernière n’a pas boudé la poignée de main que lui a tendu son ex protagoniste, enterrant ainsi la hache de guerre...