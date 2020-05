Mamadou Talla (MEN) réouverture des classes : « Ce qui est dans le protocole sanitaire nous allons le respecter et si les conditions ne sont pas réunies, on ne démarrera pas... ».

En perspective de la réouverture des classes, prévue ce 2 juin prochain le ministre de l’éducation nationale a reçu un important lot de masques de protection. Un don du ministre du Développement des Industries et des PME, Moustapha Diop, bien apprécié par son collègue, Mamadou Talla, qui a magnifié, « le travail des fils du pays qui s’activent dans l’usine où on confectionne ces masques qui respectent les normes sanitaires ». Selon lui, « quand on va en guerre, l’effort de guerre est nécessaire. C’est en ce sens que je voudrais saluer cette action du ministre Moustapha Diop qui va renforcer les dispositifs mis en place pour protéger les jeunes élèves. Concernant les mesures qui vont accompagner cette reprise des cours, le MEA ajoute, « on a écouté les IA, des CDD ont été organisés et le matériel est disponible. Dès vendredi prochain ce matériel sera mis en place et la distribution va commencer. Quand on parle de reprise surtout en cette période de pandémie, les esprits ne sont pas tranquilles. On est inquiet mais ce qui est dans le protocole sanitaire, nous allons le respecter et si les conditions ne sont pas réunies, on ne démarrera pas...» C’était lors de la remise d’un lot de plus 500 000 masques qui s’est tenue ce 19 Mai 2020 à Diamniadio.