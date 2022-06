Mamadou Sène PRP : « C’est le Plan Déthié Fall qui fait mal à Macky Sall… »

La détention du leader du Parti républicain pour le progrès est une pilule amère à avaler de la part des militants qui sont toujours dans la solitude. Mais ils n’abdiquent pas. L’un des jeunes du parti, par ailleurs chargé de la communication digitale assure que la mobilisation est plus que jamais en vigueur pour soutenir le mandataire de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall.



Mamadou Sène pointe du doigt une forfaiture de l’État et Macky Sall qui ne parvient pas à digérer cette mini-alliance entre Wallu et Yewwi au niveau des départements. Cette stratégie qui est dévastatrice contre Macky, est d’après Mamadou Sène, la seule motivation qui le pousse à nuire au leader du PRP.



Le chargé de communication digitale du parti appelle ses camarades et jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi, à une large mobilisation pour exiger la libération de Déthié Fall et une préparation efficace pour le 29 prochain...