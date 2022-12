Mamadou Loum Ndiaye promet aux sénégalais qu’ils « vont mouiller le maillot pour avoir une victoire contre l’Angleterre »

Mamadou Loum Ndiaye a promis de l’engagement et beaucoup de détermination pour faire face

aux anglais ce dimanche (19h00 gmt) en huitième de finale de la coupe du monde. En zone mixte, il est revenu sur le gros match qui attend le Sénégal face à l’Angleterre.



« En ce moment-là, on savourait la victoire sur l’Équateur. Maintenant, on est focus sur la rencontre de dimanche. On est des professionnels et on sait que tous les matches sont importants. On est venu pour jouer des finales. On sait que rien ne sera facile. Il n’y a pas de petites équipes. La Coupe du monde regroupe les meilleurs. On va répéter ce qu’on a fait en semaine et gagner ce match… Nous allons mouiller le maillot pour avoir une victoire contre l’Angleterre... »