Malicounda : Le Maire clashe sévèrement ses opposants et parle d'une commune new look sous son magistère.

Le maire de la commune de Malicounda pour ne pas le nommer, Maguette Sène, n'a pas porté de gant pour s'adresser à ses opposants... Dans cet entretien accordé à Dakaractu, l'enfant de Mballing tacle sévèrement ses détracteurs. Cependant le Dg du Dmta parle d'une commune new look, à l'abri d'une spéculation foncière a laquelle elle était confronté sous le règne de ses prédécesseurs...