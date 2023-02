Malick Gakou, président du GP : « Le Grand parti n’est pas dans le sectarisme et le voyeurisme »

Dans un entretien accordé à nos confrères du journal « L’Observateur » paru ce jeudi 09 février 2023, le président du parti « Le Grand Parti » a expliqué ses absences dans les rencontres et manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi. Père fondateur de cette coalition électoraliste (locales et législatives 2022) Malick Gakou a été formel et concis. « Le Grand parti n’est pas dans le sectarisme et le voyeurisme » a-t-il fait savoir.

Le président du GP semble ne pas vouloir rester en rade et distancer par les autres leaders de ladite coalition. Pour ce faire, il a, lui aussi, emprunté le chemin de la remobilisation des militants acquis à son projet de société. « Chaque parti au sein de la coalition est en train de creuser son sillon de la façon qui lui paraît la mieux appropriée en direction de l’élection présidentielle de 2024. Nous travaillons efficacement à l’élargissement des bases de notre parti et c’est le sens de nos tournées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays… »

Cependant, il a éclairci sa posture en s’appuyant sur la charte dont il est signataire. Il rappelle son contenu, « la charte qui a été à la base de la mise en place de la coalition YAW, qu’à l’élection présidentielle de 2024, chaque parti est libre de présenter son candidat et qu’en cas de second tour, le candidat le mieux placé recevra le soutien des autres candidats de la coalition. Nous sommes dans cet esprit de la charte plutôt qu’affaiblir la coalition » conclu le président du grand parti qui a choisi le maire de Guédiawaye membre fondateur de YAW toujours présent dans les rencontres de la coalition comme directeur de campagne de la présidentielle de 2024 sous la houlette de la coalition qu’il compte mettre en place « Mankoo Yewwi Sénégal » pour briguer les suffrages des Sénégalais en 2024.