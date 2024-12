Mali: les groupes séparatistes forment une nouvelle coalition

Les principaux groupes séparatistes qui affrontent les forces gouvernementales dans le nord du Mali ont annoncé samedi se transformer en "Front de libération de l'Azawad (FLA)", dans un communiqué.



La création "d'une entité politico-militaire portant les aspirations du peuple de l'Azawad à l'autodétermination" a été annoncée par les responsables du Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad (CSP-DPA), alliance de groupes armés séparatistes à dominante touareg créée en mai 2024, à l'issue d'une rencontre qui s'est tenue entre mardi et samedi.



L'Azawad est le nom du territoire revendiqué par les indépendantistes dans le nord du Mali.



Les groupes armés séparatistes ont perdu le contrôle de plusieurs localités du Nord fin 2023 après une offensive de l'armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l'Etat central.



Le Front de libération de l'Azawad "a pour objectif de conduire à la libération totale de l'Azawad et la mise sur pied de l'autorité de l'Azawad", dit le communiqué.



La création de cette nouvelle coalition est justifiée par les massacres, selon le communiqué, des civils par l'armée malienne et ses alliés russes ou le non-respect des accords signés par le passé avec Bamako.



La nouvelle coalition appelle "tous les fils de l'Azawad ayant d'autres idéologies à s'ouvrir à l'union" et les pays de la sous-région ainsi que la communauté internationale à "reconnaitre le FLA comme le seul représentant du peuple de l'Azawad".



Le FLA dit avoir adopté un nouveau drapeau.



Le Mali est plongé dans une crise multiforme depuis le déclenchement, en 2012, d'insurrections indépendantiste et jihadiste.



Le pays, dirigé par des militaires après un double coup d'Etat en 2020 et 2021, a rompu son partenariat militaire avec la France, ancienne puissance coloniale, pour se tourner vers la Russie.