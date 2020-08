Mali: le ministre de l'Economie et des Finances aurait été enlevé, une mutinerie en cours au camp de Kati.

Le ministre malien de l’Economie et des Finances aurait été enlevé. Selon plusieurs médias maliens, Abdoulaye Daffé récemment nommé à ce poste aurait reçu la visite d’hommes armés non encore identifiés à son bureau de ACI 2000 ce mardi matin vers 08 heures.



En même temps, différentes sources font état d’une mutinerie qui serait en cours au camp de Kati, à Bamako.



Rappelons que le Mali traverse une période difficile depuis quelques mois. Une coalition composée de partis politiques, des membres de la société civile et de guides religieux réclame le départ du président Ibrahim Boubacar Keita.