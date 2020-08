Mali : Reprise timide de la désobéissance civile.

La crise sociopolitique que traverse le Mali est loin de connaître son épilogue. Malgré les tentatives de la Cedeao de récoler les morceaux, les différentes parties semblent inconciliables. La preuve, ce lundi 03 août, le Mouvement du 05 juin –Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) a repris les hostilités après une trêve de quelques jours motivée par la Tabaski.



Conformément au mot d’ordre des leaders lors d’une Assemblée générale tenue hier dimanche 02 août, les jeunes du mouvement contestataire ont tenté de faire de la capitale une ville morte, sans grand succès.



Selon la presse malienne, les routes ainsi que les trois ponts de Bamako sont praticables, contrairement à l’occasion du 3e grand rassemblement du M5-RFP. Au même moment, les forces de l’ordre composées de la garde nationale, de la police et de la gendarmerie sont déployées dans les points stratégiques pour parer à toute éventualité.



C’est dans ce contexte qu’on apprend que le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta et le Conseil supérieur de la Magistrature ont choisi leurs six membres qui doivent siéger à la nouvelle Cour constitutionnelle, conformément aux recommandations de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ils devraient être confirmés par un décret présidentiel.



Mais ce nouveau pas fait par le pouvoir en place ne devrait pas apaiser la situation si l’on sait que le Mouvement du 05 juin a déjà rejeté les solutions proposées par l’organisation régionale lors du sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement.



Le M5 RFP réclame le départ du chef de l’Etat malien et la démission de son Premier ministre. Laquelle exigence a été réitérée à Boubou Cissé lors de sa rencontre avec l’Imam Mahmoud Dicko, qui est le responsable moral du mouvement contestataire.