Mali : Les manifestants assiègent la télévision nationale, l'Assemblée nationale saccagée.

Ce qui devait être un rassemblement de plus contre le pouvoir malien est en train de se transformer en soulèvement et risque de dégénérer.



Au moment où ces lignes sont écrites, l’Assemblée nationale a été saccagée par des manifestants en furie. Outre le parlement, la télévision nationale a été prise d’assaut même si les forces de sécurité en charge de la sécurité des lieux veillent à ce qu’il n’y ait pas de débordements.



Sur les images visionnées par Dakaractu, certains manifestants ont tenté d'accéder à l'intérieur, mais n’étaient pas arrivés à leur fin.



D’autres informations qui nous parviennent font état d’une situation confuse dans la capitale où beaucoup de quartiers sont déjà en feu.



Depuis quelques semaines, des opposants réunis au sein du mouvement du 5 juin, sous la houlette de l’Imam Mahmoud Dicko, tiennent des rassemblements chaque vendredi au monument de l'Indépendance, à Bamako. Ils réclament le départ du président, la dissolution de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle.



Le chef de l’État a fait une adresse à la nation ce mercredi et a proposé une réorganisation de la Cour constitutionnelle mais ne s’est pas exprimé sur la dissolution de l’Assemblée nationale, pourtant exigée par l’Imam Dicko et ses partisans.