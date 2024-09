Mali : Le groupe djihadiste JNIM revendique l’attaque de ce mardi dans plusieurs quartiers de Bamako.

Le groupe djihadiste JNIM affilié à Al Qaida, dans un communiqué, a revendiqué l’attaque dans plusieurs quartiers de Bamako ce matin. Il annonce « d'énormes pertes en vies humaines et la destruction de plusieurs avions de guerre ».



Des tirs ont encore été entendus ce matin, notamment à l’école de gendarmerie à Faladié ainsi qu’à l’aéroport de Sénou, où des attaques ont été particulièrement enregistrées. Plusieurs élèves gendarmes ont été tués dans leur dortoir, apprend-on. Aussi, à l'aéroport de Bamako, une piste de drones aurait été visée par les terroristes. Selon certaines informations, à Faladié, vers la Tour d'Afrique, « des vidéos montrent des corps lynchés et immolés par une foule ».



L'état-major général des armées, dans un communiqué où elle informe avoir la situation sous contrôle, appelle les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement.



Le groupe JNIM est, pour rappel, responsable de plusieurs attaques et attentats terroristes, dont l'attaque la plus meurtrière de l'histoire du Burkina Faso, le 24 août 2024 à Barsalogho, où les djihadistes tuent plusieurs centaines de civils.