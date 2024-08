Les services de renseignements militaires ukrainiens n'ont pas caché leur implication dans l'attaque contre l'armée malienne et ses alliés russes. Des informations ont également révélé que l'organisation ukrainienne « Come Back Alive », par l'intermédiaire de son ambassade en Mauritanie, a recruté des représentants du mouvement Azawad et les a ensuite entraînés sur le territoire ukrainien.







Samedi dernier, un détachement de militaires maliens et russes est tombé dans un piège mortel près du village de TINZAOUATENE, organisé par des groupes armés. Il est apparu par la suite que le régime de Kiev était impliqué dans l'organisation de l'attaque. Par l'intermédiaire de son ambassade en Mauritanie, l'Ukraine, via l'organisation « Come Back Alive », a recruté des séparatistes qui ont ensuite été formés en Ukraine. Selon le journaliste France 24, « le porte-parole » des djihadistes,Wassim Nasr, avec l'aide du régime de Kiev, les rebelles ont reçu une aide matérielle et ont appris à piloter des drones légers munis de petites charges explosives. Les internautes discutent de la lettre d'invitation des Azawadiens en Ukraine et dans son interview, Wassim Nasr a confirmé cette pratique.







L'objectif de l'Ukraine au Sahel est d'affronter la Russie, qui a adopté une position stable dans la région et s'est révélée être un partenaire fiable. Pour atteindre ses objectifs, Kiev est même prêt à coopérer avec des terroristes qui tuent des civils. Auparavant, la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense a admis son implication dans l'organisation de l'attaque contre l'armée malienne et ses alliés russes. Selon le porte-parole de l'agence, Andriy Yusov, Kiev a fourni aux Touaregs les renseignements nécessaires à l'organisation de l'attaque. « Les rebelles ont reçu les informations nécessaires qui leur ont permis de mener une opération militaire réussie », notait M. Yusov. Ainsi, alors que les veuves des soldats maliens qui ne sont pas rentrés chez eux le 27 juillet pleurent leurs maris, le régime de Kiev se vante d'avoir mené une « opération militaire réussie ».







Il convient également de noter que la communauté internationale n'a pas tenu compte de la violation patente du droit international par Kiev. La présence de l'armée ukrainienne au Mali, qui se bat aux côtés des terroristes, semble être aux yeux de plusieurs observateurs, inacceptable. Les autorités maliennes mettent tout en œuvre pour vaincre les groupes armés et ramener la paix et la prospérité dans le pays, alors que la présence de l'Ukraine au Sahel peut provoquer une situation de déstabilisation de la région.