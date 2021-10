Mali : Attaque sur un convoi des Forces armées maliennes, plusieurs morts et des blessés enregistrés.

Un convoi de la FAMAs ( forces armées maliennes) a été la cible d'une attaque complexe à l'engin explosif improvisé (EEI), suivie de tirs nourris, hier mercredi vers 11h25, informe un communiqué de la Dirpa parcouru à Dakaractu.



L'attaque s'est déroulée à la sortie d'une réunion entre les localités de Koro et Bandiagara.

Les FAMAs ont énergiquement réagi à cette attaque en procédant à un ratissage systématique ponctué de manœuvres aéroterrestres. Les fouilles sont toujours en cours.



Un bilan de 09 morts, 11 blessés et 3 véhicules détruits a été noté du côté des FAMAs. 15 assaillants ont été tués, 20 motos et des armes récupérées.



Le chef d'état-major général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d'armes des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À cette même occasion, il encourage les Forces



Armées Maliennes à maintenir davantage la pression sur les groupes armées terroristes en vue de la sécurisation des personnes et des biens...