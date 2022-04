Malgré la forte division entre responsables à Keur Massar : Cheikh Kanté réussit à réunir les acteurs concernés autour d’une même table

La mission de remobilisation des responsables du Département de Keur Massar n’a pas été un long fleuve tranquille, mais le Ministre d’État Cheikh Kanté a réussi l’essentiel : réunir autour d’une même table les responsables politiques dans une grande salle au King Fahd. En effet, pour aplanir les divergences et pacifier le climat en vue des élections législatives prochaines, tous les responsables à l’initiative de l’envoyé spécial du président Macky Sall, avaient été conviés à un « Ndogou » aux allures de meeting.En effet, ce fut une grande réussite, même si la rencontre fut émaillée d’incidents mineurs. Les responsabilités de la dernière défaite aux locales ont été situées et la division entre responsables indexée comme étant leur principal adversaire.Prévue pour un format réduit d’une centaine de personnes, la commission du ministre d’État s’est retrouvée devant un monde fou composé de militants et des leaders comme les ministres Amadou Hott, Aminata Assome Diatta ou encore le maire sortant de Keur Massar, Moustapha Mbengue. Les jeunes et les femmes n’étaient pas en reste.Tous les discours étaient centrés autour de l’unité pour donner une grande victoire au Président Macky Sall durant les élections législatives, mais un travail de fond reste à faire pour consolider l’union à la base.Le Dr Cheikh Kanté, après plus de 7 heures d’horloge à écouter les nombreuses prises de parole et à recoller les morceaux entre responsables, a fait savoir que l’Union était un impératif catégorique pour aller à la reconquête des bases perdues. Un avis partagé par la députée Mbergane Kanouté qui a appelé à une dynamique d’unité afin de récupérer ce nouveau département.Le ministre d’État a promis de retourner dans chaque commune pour rencontrer les militants...