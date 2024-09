Maka Bragueye/Louga : un accident fait un mort et plusieurs blessés 

La route a encore fait des victimes. Un accident de la route s’est produit ce lundi 30 septembre vers 6 heures à MAKA Bragueye, une localité située à quelques kilomètres de Louga. Le bilan provisoire fait état d'un décès et d'une vingtaine de blessés, dont une dizaine dans un état grave, renseigne la RFM. Les victimes sont évacuées à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Un camion en panne stationné au bord de la route serait à l'origine de l'accident qui a impliqué un bus en provenance de M'Pal et un taxi. Le correspondant de la RFM alerte sur le danger sur cette route à cause du manque de panneaux de signalisation.