Maison d’Arrêt de Reubeuss: Juan Branco va passer sa première nuit en prison ce dimanche

L’avocat Français était attendu, à Dakar, après son interpellation à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Juan Branco a été acheminé vers la division des investigations criminelles où il se trouve depuis 00h50. Ainsi, suite au mandat d’arrêt lancé contre lui, Juan Branco va passer ce dimanche sa première nuit carcérale à la maison d’arrêt de Reubeuss après les formalités à cet effet .



Rappelons que le parquet avait annoncé le 14 juillet dernier, avoir ouvert une enquête judiciaire et requis même, un mandat d'arrêt contre lui en s'appuyant sur ses écrits et ses propos contre l’Etat du Sénégal. L’avocat Français est entré récemment au Sénégal et a créé un tollé avec sa venue inattendue.