Mairie de Sokone : Le bilan d’étape reluisant d’Abdou Latif Coulibaly

Un an après sa nomination comme premier magistrat de la commune de Sokone, région de Fatick (centre), Abdou Latif Coulibaly fait le point de son ambitieux programme d’investissement estimé à 950 millions par année.



Ce programme est basé sur les secteurs clés que sont : la voirie, l’extension de l’électricité, l’adduction d’eau et l’éclairage public.

Sokone affiche un meilleur visage grâce à l’édification de trois cents (300) lampadaires solaires. La cité a, en outre, enregistré la réalisation de voirie, d’un réseau d’assainissement et le bitumage de l’artère centrale qui dessert ses principaux quartiers, sur une distance d’environ deux kilomètres. Cet investissement est évalué à plus d’un milliard FCFA.



Le journaliste de formation a mis à contribution son réseau relationnel pour réaliser d’autres projets.



Dans le domaine de l’éco-tourisme, Latif a réussi la mise en place d’un campement touristique avec toutes les commodités, y compris la construction d’une piscine municipale pour favoriser le développement de la natation chez les jeunes.



Sur le plan social, l’édile de Sokone et sa municipalité ont pu accompagner les femmes, les jeunes, les Daara mais aussi les étudiants en plus d’enrôler 4.000 familles dans la couverture maladie universelle par le biais de l’Union départementale des Assurances Maladies (UDAM) dont le siège se trouve à Sokone.



La préservation de l’environnement et de la mangrove qui peuple les bolongs fixant les limites de la ville à l’Ouest est inscrite en bonne place dans l’action municipale. L’informatisation et la numérisation du mécanisme de gestion financière et celui de gestion de l’état civil sont déjà effectives au niveau de la Mairie de Sokone.



Quant à la question foncière, elle est efficacement prise en charge par la commune qui, d’ailleurs, a confié à sa commission domaniale la mission de démêler les attributions litigieuses et les conflits hérités de l’ancienne équipe. Pour ce faire, une mesure conservatoire consistant à suspendre les affectations et les immatriculations a été prise dès l’installation de Latif à la tête de l’exécutif communal.



D’autres engagements de campagne pris à l’époque par le SGG sont, aujourd’hui, en train de voir le jour. Il s’agit de la construction d’une nouvelle gare routière, d’un nouveau marché central, d’un pont et d’une digue pour préserver le quartier Ndangane. Pour l’heure, il est heureux de constater que le contrat entre le Maire et ses administrés est en passe d’être rempli, en attendant la suite qui présage de lendemains meilleurs pour Sokone et ses populations.