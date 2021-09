Mairie de Rufisque / Le Conseil des notables Lébou du grand Cap-Vert vote Ismaïla Madior Fall.

Les dignitaires lébou de Rufisque ont décidé de jouer leur partition dans les prochaines joutes électorales. Ils ont opté d'écouter les candidats et leurs programmes respectifs avant de porter leur choix sur la personne qui leur paraît le plus apte pour occuper le fauteuil municipal.



Après avoir reçu différents candidats à la mairie de Rufisque, le Conseil des notables Lébou de Rufisque, à travers les voix de son Président, le grand Saltigué Maodo Malick Ngom, des Jaraaf et des Ndèye Ji Rew, a rappelé ses relations avec le ministre d’État qui les accompagne depuis leur création.



Après l'avoir remercié pour sa constante présence à leurs côtés, les notables de la vieille cité ont considéré que le ministre d’État Ismaïla Madior Fall a le meilleur profil pour être le futur maire et impulser une nouvelle gouvernance municipale.



Ce dernier les a remerciés pour avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Il a décliné quelques axes de son programme pour un nouveau Rufisque...