Mairie de Kaolack : Les travailleurs municipaux déposent un préavis de grève.

À la mairie de Kaolack, les travailleurs municipaux sont très remontés contre leur maire, Mariama Sarr. Et pour se faire entendre, ils ont fait face cet après-midi à la presse pour informer l'opinion sur les problèmes auxquels ils sont confrontés.



Les points de revendication sont nombreux et l'on peut citer entre autres le non reversement des cotisations au niveau de l'Ipres, non paiement des primes de salissure, le non habilement du personnel de la voirie et celui du secteur de la santé, le non ravitaillement en lait et en savon au personnel de la voirie, le non paiement d'une somme de 7 millions de FCFA dédiée à l'avancement des travailleurs etc...



Par la voix de son secrétaire général, Abdou Ndiaye, le syndicat des travailleurs municipaux de la mairie de Kaolack, affilié à la Cnts, a annoncé avoir déposé le 11 octobre dernier un préavis de grève...