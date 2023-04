Maintien de la paix et stabilité : Les centrales syndicales s’engagent dans la lutte

Elles se sont accordées sur la nécessité de défendre ces principes, gages de paix et de stabilité pour le développement économique et social de notre pays. Elles se sont accordées sur la nécessité de défendre ces principes, gages de paix et de stabilité pour le développement économique et social de notre pays.

Enfin, les deux parties ont convenu de garder le contact pour poursuivre les échanges en vue de créer les meilleures conditions de portage de ce combat.

Le comité d’initiative « Au nom de la République et de la démocratie » et la coalition des Centrales syndicales (Cnts, Unsas, Csa, Cnts/Fc) se sont rencontrés le 5 avril dernier. Dans un contexte socio-politique tendu, les deux parties se sont réjouies de l’initiative et des objectifs de sauvegarde de la paix et de la stabilité dans le pays.Les points d’accord concernent quatre principes que sont : le respect de l’intégrité des institutions, le respect de l’État de droit, le respect des règles démocratiques contre la violence et la poursuite du dialogue politique.