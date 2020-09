Magal en toute sécurité : Les recommandations d’une mécanicienne aux automobilistes.

Alimatou Ndiaye Ba est une mécanicienne aguerrie dans le dépannage automobile. Présidente de l’Association des mécaniciens et mécaniciennes du Sénégal (A2MS), elle est considérée comme l’une des meilleures dans la réparation mécanique. Dans le cadre des préparatifs du grand magal de Touba, Alima conseille aux automobilistes de rouler en douceur et avec vigilance pour échapper aux pannes durant le trajet vers la ville sainte de Touba. Connue pour ses services de dépannage et de contrôle gratuit durant le grand magal, Alima invite les conducteurs à éviter tous les points d’eaux stagnantes et leur recommande de se garer lorsqu’il pleut, car c’est la meilleure des manières, selon elle, d’éviter les problèmes de chauffage et autres ennuis...