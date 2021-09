Madame Néné Ndiaye Mbaye (Hcct): « Toute l’opposition réunie, ne sera ni plus ni moins qu’un fantôme politique! »

En réponse à la dynamique unitaire enclenchée par une partie de l’opposition, Mame Mbaye née Néné Ndiaye invite l’APR à afficher mépris et indifférence. La haute conseillère des Collectivités territoriales et leader politique à Mbacké de lancer qu’il s’agit d’un projet mort-né qui n’aboutira à rien de significatif et de sérieux. Elle se dit être d’avis que « toute l’opposition réunie ne peut mobiliser un quartier à cause de son nihilisme et de ses appétits politiques démesurés et injustifiés. »

Câblant Dakaractu - Touba, Madame Mbaye se plaira aussi de décrédibiliser les grands leaders de la nouvelle coalition. « Parmi ces hommes qui tentent de piloter cette coalition, il y en a qui veulent rouler dans la farine les autres. Au sein de la coalition, il y a déjà l’existence d’affinités non naturelles et marginales qui risquent de bousiller avant terme cette initiative que seule la politique politicienne explique. Le Président Macky Sall se situe à un niveau largement supérieur et ses préoccupations transcendent les complots. Les élections locales ne sont plus loin. Et elles donneront l’occasion à l’Apr et à Bby de montrer sa suprématie. » Elle ajoute ce qui suit : « les Sénégalais ont vu les réalisations du Chef de l’État et ils savent faire la part des choses... »