Madame Aminata Toure est un modèle de réussite pour le Sénégal, et pour toute l’Afrique. ( Par Coumba SAMB actrice de Developpement)

« Qui veut noyer son chien , l’accuse de rage ». Cet adage décrit bien la situation de la Présidente du Conseil Economique Social, et Environnemental., Madame Aminata Toure.



Parvenue à faire rayonner cette auguste Institution qui joue un rôle opérationnel aussi bien sur les plans national et international, elle fait l’objet de multiples attaques puériles venant de certains responsables de l’APR.



Madame Aminata Toure est un modèle de réussite pour le Sénégal , et pour toute l’Afrique.



A la place des tirs groupés sur cette noble femme. Nous devons lui rendre un vibrant hommage. Et mettre l’accent sur la personne et ses qualités personnelles d’intelligence, de courage, de loyauté et d’abnégation.



Sur sa capacité de faire passer l’atteinte du but poursuivi avant la recherche de son prestige personnel. Son courage n’est plus à démontrer ,car pour l’intérêt de son pays , elle a sacrifié sa brillante carrière aux nations unies.



Je voudrais également souligner sa très grande loyauté et son esprit d’équipe.



Pendant plusieurs années , Madame Aminata Toure a été, incontestablement, le défenseur du Président Macky SALL et l’a soutenu dans tous les combats politiques sans condition.



Peu soucieuse de sa gloire personnelle, elle est toujours prête à s’effacer pour faire triompher la cause qu’elle défend toujours. Cela s’est manifesté de manière évidente à l’occasion de toutes les échéances électorales que le Président Macky SALL a participé , allant des présidentielles de 2012 à nos jours.



Ces sorties, politiquement incorrectes et socialement discourtoise, n'honore pas du tout le Président de l'Alliance pour la République.



Il est alors de notre devoir à tous, de rabattre le caquet, à tous ces perroquets porteurs du message de la désunion dans le seul dessein de préserver leurs intérêts crypto- personnels.



Ce ballon d'essai, ne passera pas, car la relation entre le président de la République, son excellence Monsieur Macky SALL et Madame Aminata TOURE, est fondée sur une loyauté sans faille.