Madagascar Vs Sénégal / Cheikhou Kouyaté : "On est déçu par.le résultat et par l'arbitrage"

Cheikhou Kouyaté est certes déçu du match nul à Madagascar (2-2) mais il a tenu à souligner "la bonne protestation" réalisée par ses coéquipiers. Le capitaine des Lions pense que le Sénégal avait les moyens de prendre les trois point à l'extérieur...