Macky à Wade : « Je viendrai vous rendre visite à une date à convenir… »

À l’issue de la rencontre entre Macky Sall et Me Abdoulaye Wade, il a été déroulé un communiqué lu par le secrétaire à la communication du parti démocratique sénégalais, Mayoro Faye. Après s’être réjoui de cette rencontre empreinte de fraternité et de sérénité, les deux hommes d’État ont remercié le khalife général des mourides qui a facilité leur rencontre en sa présence. Ils ont fait un large tour d’horizon de la situation politique nationale, et se sont engagés à unir leurs forces. Ce qui poussera d’ailleurs l’actuel chef de l’État à remercier Abdoulaye Wade pour avoir accepté de venir lui rendre visite, avant de promettre de lui rendre la pareille dans les jours à venir…