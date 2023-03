Macky Sall sur l'affaire Hadjibou Soumaré : «Il s’agit d’un cas de diffamation…»

Les paragraphes de la lettre polémique que l’ancien Premier ministre avait adressée au Président Macky Sall sont toujours décomptés. Ce qui l’explique, c’est cette sortie du président de la République qui donne sa version sur cette affaire aux analyses tranchées dans l’espace politique et même public. Pour le chef de l’Etat, ce n’est ni une question ni une interrogation de la part de l’ancien PM Hadjibou Soumaré. C’est plutôt, une accusation gratuite. « Là, il s’agit d’un cas de diffamation. Comment un individu peut-il insinuer gratuitement que le président de la République a versé 12 millions d’euros à Marine le Pen ? Dans ce courrier, il me demande si j’ai donné cet argent ; demain, certains diront que je l’ai fait. S’il possède la preuve d’un tel financement, qu’il la fournisse » déclare le Président Macky Sall dans un entretien accordé au groupe de média, « l’Express ».



Sans extrapoler sur le sujet, le Président Macky Sall estime qu ' « on ne peut pas lancer ainsi des accusations sans preuves, puis, lorsque la justice est saisie et effectue son travail, crier à la chasse aux opposants » une chose trop facile selon Macky Sall.