Macky Sall suite au décès de Pape Diouf : « Je rends hommage à cette grande figure du sport... »

C’est via son compte Twitter officiel que le président Macky Sall s'est incliné devant la mémoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf emporté par le Covid-19 ce mardi. Un homme qu'il qualifie de grande figure du football...



« J'ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf. Je rends hommage à cette grande figure du sport, ce grand dirigeant engagé et éminence grise du football. À sa famille, je présente au nom de la nation, mes condoléances le plus attristées. »