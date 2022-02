Macky Sall aux joueurs : « c’est une fierté que vous nous faites, le Sénégal vous récompensera à la hauteur de votre performance »

S’adressant aux Lions qui ont emporté le trophée continental de la Can, le président de la République donne rendez-vous demain mardi pour leur honorer. Mais bien avant, il s’est permis de les féliciter et de les remercier.

« Je vous attends au palais demain soir. Sur tout le chemin qui mène au palais, vous verrez la pulsion du peuple. Merci aux Lions qui sont entrés dans l’histoire avec ce sacre. Je ne peux pas ne pas penser à Mawada Wade, Souris, Lamine Diack, ... à toutes les figures de l’histoire, Jules François Bocandé, le coach Bruno Metsu, comment ne pas penser à Feu Bouba Diop. Cher Lions, demain le Sénégal vous récompensera à la hauteur de votre performance. Dem nguène andi coupe bi. Vous avez montré la hargne, la détermination et le courage que vous avez montré pour nous emmener la coupe. C’est une fierté que vous nous faites » conclut le chef de l’Etat.