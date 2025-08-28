Macky Sall à Paris : l’APR dément toute rencontre avec Diomaye Faye

Dans sa déclaration du 28 août, lue par la rédaction de Dakaractu, l’APR a tenu à faire une mise au point sur les informations circulant dans une partie de la presse. Le SEN dément formellement l’existence d’une rencontre entre Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye.



Le communiqué précise que l’ancien chef de l’État se trouve à Paris pour un agenda international fixé « depuis le début de l’année ». Le SEN dénonce des « manipulations grotesques » et des « allégations mensongères » visant, selon lui, à tromper l’opinion publique.

