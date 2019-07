Macky Sall à Makhtar CIssé : « Je tiens à le féliciter pour l’excellent travail qu’il fait. Il apprend vite, trop vite même »

« Je tiens à féliciter Makhtar Cissé pour l’excellent travail qu’il accomplit, en si peu de temps, depuis qu’il a été nommé à la tête de ce département ministériel du Pétrole et des Energies. Mais aussi et surtout pour la bonne organisation de cette rencontre. Je sais qu’il apprend vite, trop vite même. Bientôt il va égaler les techniciens et les ingénieurs. Il faudra continuer », a-t-il demandé au ministre du Pétrole et des Énergies. Makhtar Cissé chaleureusement applaudi par l’assistance.