Macky Sall : « Yenaay yakarou Afrique, il faut nguéne demi-finale ! »

À la coupe d’Afrique des nations (CAN), le président Macky Sall avait clairement demandé aux Lions de ramener le trophée continental. Pour le mondial 2022, le nouvel objectif qui a été assigné aux joueurs sénégalais par le chef de l’État est au moins une place en demi-finale. Il s’exprimait ainsi lors de la cérémonie de remise du drapeau aux Lions, ce dimanche, à Doha…



« Je vous exhorte à aller aussi loin que possible, pour honorer la nation et votre coéquipier qui aurait tant aimé être avec vous. Vous connaissez le mot de passe : Dem ba Jeex, wuti ndam li. Vous en avez toutes les capacités, car l’esprit du Lion, c’est toujours la gagne, toujours la rage de vaincre, jusqu’à l’objectif final. Pour ce faire, je vous engage à cultiver à chaque instant nos valeurs ancestrales de jom, fit, fouleu ak fayda. »