Macky Sall : « Le sport est un facteur de paix… il doit combattre la violence et les antivaleurs »

La cérémonie de présentation de la Coupe du monde au président Macky Sall, ce mercredi, au palais de la république a été pour le chef d’Etat senegalais, l’occasion de revenir sur l’importance géopolitique du sport et son rôle dans la préservation de la paix mondiale.



« Le sport est un facteur de paix… il doit combattre la violence et les antivaleurs » dira-t-il en présence de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, ainsi que de l’ensemble des membres de la délégation du Trophy Tour à Dakar du 6 au 7 septembre 2022.



Le président Macky Sall qui en est à sa deuxième cérémonie du genre, après celle de 2018, s’est réjoui de la collaboration entre IBS, Coca Cola et le Sénégal…