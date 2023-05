Mac de Thiès : Une dizaine d'éléments de Pastef en grève de la faim

Depuis ce lundi, des éléments de Pastef qui sont à la Maison d'arrêt et de correction ( Mac) de Thiès ont décidé de faire une grève de la faim. Ces derniers veulent recouvrer la liberté. Ce, surtout que leur procès n'est toujours pas à l'ordre du jour. Ces militants et sympathisants de Pastef arrêtés depuis lors, réclament justice et souhaitent rentrer auprès des siens. Selon notre source, il s'agit de Alioune badara Mboup, Bara Thiam, Madiaw Diop, Omar Thiam, Binta Sambou, Moustapha Lô, Issa Diedhiou, Habib Sy Ndiaye, Amdy Ndiaye, Malick Ndiaye, Daga Ndiaye, Dame Ndiaye, Ibrahima Ndiaye.

