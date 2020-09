MISE EN ŒUVRE DU PSE VERT : Sérigne Diouf mobilise la population de Sorokh dans la commune de Niakhar.

Le Mouvement pour l’Emergence et le Développement de Niakhar (MEDEN) a répondu à l’appel du Chef de l’Etat pour un Sénégal Vert, en organisant le samedi 05 septembre dernier, une journée de reboisement dans le village de Sorokh.







Cette journée a été présidée par Monsieur Lucien Sauel Ferdinand CHAMBAZ, le Sous-Préfet de l’arrondissement de Niakhar, qui par ailleurs a salué l’initiative de Monsieur Sérigne DIOUF, président du MEDEN, par ailleurs Directeur des opérations de l’Agence nationale pour la Couverture Maladie Universelle (ANACMU).







Selon Monsieur CHAMBAZ, cette action patriote du MEDEM vient s’ajouter aux multiples gestes effectués par Sérigne DIOUF, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Niakhar.







Au cours de cette activité qui a vu la participation de l’équipe municipale, des jeunes de l’ASC, des notables du village des groupements de femmes du village de Sorokh et des membres du MEDEN, 200 arbres, composées d’anacardiers (anacardium occidentale) et d’eucalyptus camaldulensis ont été plantés sur une superficie de 3 ha.







Une innovation qui va permettre de revitaliser cette vallée dont le sol est propice à l’agriculture, selon le Chef de village.







Selon le Chef de village, Monsieur Bassirou FAYE, qui a salué cette initiative de haute facture, cette journée constitue une grande opportunité et un jalon important, dans la volonté des populations du village de vivifier cette vallée. Il a terminé ses propos, en lançant un appel aux populations et en sollicitant l’appui du Sous-Préfet, à travers l’agent des eaux et forêts, en vue d’assurer le suivi et la sécurité des plantes. Tout cela dans la perspective de faire de cette surface reboisée une forêt classée, conformément aux orientations du PSE Vert.