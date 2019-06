MISE EN EXÉCUTION DE SA FATWA / Le Khalife actionne les Baay-Fall pour déboucher les canaux et détruire les fosses septiques branchées sur le réseau d'assainissement.

Et Serigne Mountakha Mbacké de mettre en exécution sa menace de sévir contre ceux qui ont délibérément branché leurs fosses septiques sur le réseau d'assainissement ou qui les ont installés sur la voie publique. Le patriarche de Darou Miname a, en effet, depuis 48 heures, actionné les Baay-Fall pour régler le problème dare-dare.



Les Baay-Fall ont aussi été mandatés pour déboucher les canalisations assaillies par les ordures versées aveuglément par les habitants de la cité. Cette situation, par le passé, a été pour beaucoup, à l'origine des inondations qui ont sévi dans la cité religieuse.

Armée de pelles, brouettes et divers autres matériels de nettoiement, la communauté Baay-Fall s'est attaquée à la corvée. Il faut aussi noter la participation de structures Mourides comme l'association Touba Ça Kanam qui a soutenu Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, préposé à l'organisation de ces journées de nettoiement, en débloquant une enveloppe financière de 2 millions de francs qui a aidé à l'achat d'une partie de la logistique et à la préparation de repas.